Дистанционное обучение, запрет массовых мероприятий и ночных заведений – в Харькове ужесточаются карантинные правила, хотя он по-прежнему остается в оранжевой эпидемиологической зоне.С понедельника, 12 октября, на Харьковщине действует новое новое карантинное зонирование. Ни один город или район области не попал в красную зону. В оранжевой зоне – Харьков, Люботин и Чугуев, а также Балаклейский, Близнюковский, Богодуховский, Змиевский, Первомайский, Харьковский и Чугуевский районы области.
В желтую зону попали: Изюм, Купянск, Лозовая, а также Барвенковский, Валковский, Великобурлукский, Волчанский, Дергачевский, Золочевский, Изюмский, Кегичевский, Коломакский, Красноградский, Краснокутский, Купянский, Лозовский, Нововодолажский, Печенежский и Шевченковский районы области.
Ситуация с распространением коронавируса в Харьковской области – катастрофическая. Харьков и область продолжают лидировать по приросту инфицированных коронавирусом и летальных исходов. Лаборатории уже не справляются с массивом тестов, количество которых растет каждый день. В коронавирусных больницах не хватает койко-мест – ежедневно госптализируются около сотни человек, существуют проблемы с кислородом, острая нехватка медперсонала...
Консультант Харьковской областной клинической инфекционной больницы, завкафедрой анестезиологии и интенсивной терапии ХМАПО, профессор Владимир Корсунов говорит, что за весь период работы в медицине такой беды он еще не видел. О серьезных проблемах в инфекционной больнице он рассказал на своей странице в «Фейсбуке».
– Пятница, утро – за сутки восемь умерших, 26 больных на ИВЛ. В реанимации всего 12 коек. Суббота. Очередь скорых с «синими» больными. Открыли третий этаж детской инфекционной больницы, чтобы обеспечить их кислородом. Ставим пятнадцатый ИВЛ за границами реанимации. Воскресенье. Больных в больнице больше 300. В реанимации – как всегда 12. За пределами реанимации – 15 больных на ИВЛ, – рассказывает профессор. – Кислородные системы перегружены, бочки и магистрали покрыты льдом, хотя на улице еще тепло. Первые морозы могут привести к замерзанию магистралей и прекращению подачи кислорода... За свою практику в медицине (с 1984 года) и работу в реанимации (с 1991 года) такой беды я еще не видел. Зима близко, ночь темна и полна ужасов...
По информации властей, в области заняты 70% койко-мест для больных Covid-19. Из более 500 мест, отведенных для заболевших детей, заняты 11. В роддоме из 110 заполнены девять. Каждый день в области госпитализируется от 60 до 90 заболевших. В регионе для инфицированных коронавирусом подготовлены 2200 койко-мест в медучреждениях. Планируется дополнительно подготовить 320 мест в больницах Харькова и области, а также закупить дополнительные концентраторы. Места для больных Covid-19 планируют увеличить в Областном диспансере радиозащиты, а также в больницах Чугуева, Богодухова, Балаклеи, Змиева и Лозовой. Если динамика заболеваемости продолжит расти, места для лечения инфицированных начнут оборудовать в немедицинских помещениях, вплоть до стадионов и дворцов спорта.
Более ста учителей сразил коронавирус
В области массово болеют учителя. По информации директора Харьковского лабораторного центра Любови Махоты, с начала учебного года коронавирусом заразились 123 учителя из Харьковской области. Из них три человека умерли – два в Змиевском районе и один в Харькове.
Среди учащихся в Харьковской области зарегистрировано 117 случаев коронавируса. На дистанционное обучение отправили 4 687 учеников. Сейчас на самоизоляции находятся 2 295 учащихся.
– Тяжелого течения и летальных случаев среди детей, к счастью, нет, – отметила Любовь Махота.
Онлайн-образование, ставшее ночным кошмаров родителей харьковских школьников, превращается в реальность. В понедельник, 12 октября, школы Харькова и области получили письменные рекомендации Министерства образования и науки с четкими инструкциями перехода на онлайн-обучение. Однако, как уточнили в МОН, окончательное решение – за местными властями, которым подчинены учебные заведения. Кроме того, отправить школьников на каникулы рекомендуется уже с этой недели – с 15 октября. Но дату начала каникул определяет опять же местная власть.
Кстати, переход на дистанционку касается и детских садов.
Вузы переходят на дистанционку
Не исключено, что на онлайн-обучение перейдут и все харьковские вузы.
– Временно переводим вузы на дистанционное обучение. Это решение полностью поддерживает руководство учебных заведений. К сожалению, уже есть несколько вспышек заражения сотрудников и студентов, а также смертельные случаи, – сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет с 12 октября уже перешел на дистанционную форму обучения, пока на две недели – до 25 октября. По словам врио начальника учебного отдела университета Александра Догадайло, таким образом в вузе намерены избежать появления новых случаев заражения коронавирусом среди студентов и преподавательского состава. Сколько студентов и преподавателей больны, в вузе сказать не могут.
Больных будут лечить... на стадионе
На совещании у президента был принят еще ряд карантинных нововведений. Так, в красной и оранжевой зонах запрещаются массовые мероприятия, а также вводятся изменения в работе заведений общественного питания – работать они могут лишь до 22.00. Предложено ввести штраф для собственников помещений, куда пропустили людей без защитных масок.
– Единственная эффективная форма контроля за соблюдением масочного режима – введение ответственности владельцев помещений, – отметил Михаил Радуцкий.
Кроме того, в Украине экстренно решили увеличить количество койко-мест для больных. Для этого будут готовить ведомственные больницы и учреждения, подчиненные Национальной академии медицинских наук. К работе в инфекционных отделениях привлекут интернов и студентов старших курсов медицинских вузов. Поручено решить проблему с обеспечением кислородом 80% койко-мест до конца месяца. В крупных городах Украины начинают подготовку к развертыванию крупных инфекционных госпиталей на случай перегрузки медицинских учреждений первой и второй волн. Помещением может служить, например, Дворец спорта или большой стадион. Минздраву поручено увеличить запасы средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов, которые применяются при лечении осложнений коронавирусной болезни.
Ответственность же за несоблюдение масочного режима будет более жесткой – в Верховной Раде предложили принять закон, предусматривающий штраф в размере 3400–5100 гривен, если в общественное помещение или общественный транспорт пропустили людей без надетых респираторов или защитных масок.
Бесплатно тестировать «людей с улицы» не будут
Минздраву поручено увеличить количество ПЦР-тестов с 30–35 тысяч до 50 тысяч в сутки. Правительство предоставило 260 млн грн на увеличение количества тестов. 9 октября лабораторным центрам, которые подчиняются Министерству охраны здоровья, дополнительно выделили 100 млн гривен на закупку услуг по проведению тестов методом ПЦР в учреждениях здравоохранения независимо от формы собственности. Так что на помощь государственным придут частные лаборатории. Однако бесплатно тестировать «людей с улицы» они не будут.
Согласно постановлению Кабмина о привлечении частных лабораторий к бесплатному проведению ПЦР-тестов на Covid-19, частные лаборатории будут осуществлять только анализ переданных им образцов на своем лабораторном оборудовании.
– Мы будем использовать возможности частных лабораторий по проведению тестов. То есть наша мобильная бригада или больница, которая осуществляет забор исследуемого материала, будет передавать его в частные лаборатории, которые будут проводить само тестирование на соответствующем лабораторном оборудовании, – пояснил глава МОЗ Максим Степанов. – Это не значит, что частные лаборатории начнут делать эти тесты для всех подряд, для людей с улицы. Мы просто не в состоянии будем это проконтролировать.
Не за горами – карантин выходного дня
Кроме того, дабы не возвращаться к локдауну, в Украине могут ввести карантин выходного дня, который обязывает украинцев сидеть дома в выходные.
– Жесткий карантин мы не можем ввести, мы все это понимаем. Но мы можем ввести карантин выходного дня. Это когда семья в выходной день остается у себя в дома, никуда не ездит – ни в рестораны, ни на концерты в Харьков, ни еще куда-нибудь. Это можно выдержать. Это не закрытие предприятий, не остановка, – озвучил идею Михаил Радуцкий.
Харьковщина стала очагом Covid-19 в Украине
По данным, опубликованным в системе мониторинга СНБО Украины, за сутки с 11 по 12 октября коронавирус в Харьковской области обнаружили у 741 человека. Регион снова стал антилидером в Украине по суточному приросту больных – количество новых случаев в регионе в несколько раз выше, чем в любой другой области. Выздоровели за сутки 62 человека.
Всего за время пандемии на Харьковщине от Covid-19 скончались 414 зараженных. Выздоровели с начала эпидемии 5 111 пациентов, продолжают бороться с заболеванием 19 661 человек.