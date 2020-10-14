Дистанционное обучение, запрет массовых мероприятий и ночных заведений – в Харькове ужесточаются карантинные правила, хотя он по-прежнему остается в оранжевой эпидемиологической зоне.

Более ста учителей сразил коронавирус

Вузы переходят на дистанционку

Больных будут лечить... на стадионе

Бесплатно тестировать «людей с улицы» не будут

Не за горами – карантин выходного дня

Харьковщина стала очагом Covid-19 в Украине

С понедельника, 12 октября, на Харьковщине действует новое новое карантинное зонирование. Ни один город или район области не попал в красную зону. В оранжевой зоне – Харьков, Люботин и Чугуев, а также Балаклейский, Близнюковский, Богодуховский, Змиевский, Первомайский, Харьковский и Чугуевский районы области.В желтую зону попали: Изюм, Купянск, Лозовая, а также Барвенковский, Валковский, Великобурлукский, Волчанский, Дергачевский, Золочевский, Изюмский, Кегичевский, Коломакский, Красноградский, Краснокутский, Купянский, Лозовский, Нововодолажский, Печенежский и Шевченковский районы области.Ситуация с распространением коронавируса в Харьковской области – катастрофическая. Харьков и область продолжают лидировать по приросту инфицированных коронавирусом и летальных исходов. Лаборатории уже не справляются с массивом тестов, количество которых растет каждый день. В коронавирусных больницах не хватает койко-мест – ежедневно госптализируются около сотни человек, существуют проблемы с кислородом, острая нехватка медперсонала...Консультант Харьковской областной клинической инфекционной больницы, завкафедрой анестезиологии и интенсивной терапии ХМАПО, профессор Владимир Корсунов говорит, что за весь период работы в медицине такой беды он еще не видел. О серьезных проблемах в инфекционной больнице он рассказал на своей странице в «Фейсбуке».– Пятница, утро – за сутки восемь умерших, 26 больных на ИВЛ. В реанимации всего 12 коек. Суббота. Очередь скорых с «синими» больными. Открыли третий этаж детской инфекционной больницы, чтобы обеспечить их кислородом. Ставим пятнадцатый ИВЛ за границами реанимации. Воскресенье. Больных в больнице больше 300. В реанимации – как всегда 12. За пределами реанимации – 15 больных на ИВЛ, – рассказывает профессор. – Кислородные системы перегружены, бочки и магистрали покрыты льдом, хотя на улице еще тепло. Первые морозы могут привести к замерзанию магистралей и прекращению подачи кислорода... За свою практику в медицине (с 1984 года) и работу в реанимации (с 1991 года) такой беды я еще не видел. Зима близко, ночь темна и полна ужасов...По информации властей, в области заняты 70% койко-мест для больных Covid-19. Из более 500 мест, отведенных для заболевших детей, заняты 11. В роддоме из 110 заполнены девять. Каждый день в области госпитализируется от 60 до 90 заболевших. В регионе для инфицированных коронавирусом подготовлены 2200 койко-мест в медучреждениях. Планируется дополнительно подготовить 320 мест в больницах Харькова и области, а также закупить дополнительные концентраторы. Места для больных Covid-19 планируют увеличить в Областном диспансере радиозащиты, а также в больницах Чугуева, Богодухова, Балаклеи, Змиева и Лозовой. Если динамика заболеваемости продолжит расти, места для лечения инфицированных начнут оборудовать в немедицинских помещениях, вплоть до стадионов и дворцов спорта.В области массово болеют учителя. По информации директора Харьковского лабораторного центра Любови Махоты, с начала учебного года коронавирусом заразились 123 учителя из Харьковской области. Из них три человека умерли – два в Змиевском районе и один в Харькове.Среди учащихся в Харьковской области зарегистрировано 117 случаев коронавируса. На дистанционное обучение отправили 4 687 учеников. Сейчас на самоизоляции находятся 2 295 учащихся.– Тяжелого течения и летальных случаев среди детей, к счастью, нет, – отметила Любовь Махота.Онлайн-образование, ставшее ночным кошмаров родителей харьковских школьников, превращается в реальность. В понедельник, 12 октября, школы Харькова и области получили письменные рекомендации Министерства образования и науки с четкими инструкциями перехода на онлайн-обучение. Однако, как уточнили в МОН, окончательное решение – за местными властями, которым подчинены учебные заведения. Кроме того, отправить школьников на каникулы рекомендуется уже с этой недели – с 15 октября. Но дату начала каникул определяет опять же местная власть.Кстати, переход на дистанционку касается и детских садов.Не исключено, что на онлайн-обучение перейдут и все харьковские вузы.– Временно переводим вузы на дистанционное обучение. Это решение полностью поддерживает руководство учебных заведений. К сожалению, уже есть несколько вспышек заражения сотрудников и студентов, а также смертельные случаи, – сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет с 12 октября уже перешел на дистанционную форму обучения, пока на две недели – до 25 октября. По словам врио начальника учебного отдела университета Александра Догадайло, таким образом в вузе намерены избежать появления новых случаев заражения коронавирусом среди студентов и преподавательского состава. Сколько студентов и преподавателей больны, в вузе сказать не могут.На совещании у президента был принят еще ряд карантинных нововведений. Так, в красной и оранжевой зонах запрещаются массовые мероприятия, а также вводятся изменения в работе заведений общественного питания – работать они могут лишь до 22.00. Предложено ввести штраф для собственников помещений, куда пропустили людей без защитных масок.– Единственная эффективная форма контроля за соблюдением масочного режима – введение ответственности владельцев помещений, – отметил Михаил Радуцкий.Кроме того, в Украине экстренно решили увеличить количество койко-мест для больных. Для этого будут готовить ведомственные больницы и учреждения, подчиненные Национальной академии медицинских наук. К работе в инфекционных отделениях привлекут интернов и студентов старших курсов медицинских вузов. Поручено решить проблему с обеспечением кислородом 80% койко-мест до конца месяца. В крупных городах Украины начинают подготовку к развертыванию крупных инфекционных госпиталей на случай перегрузки медицинских учреждений первой и второй волн. Помещением может служить, например, Дворец спорта или большой стадион. Минздраву поручено увеличить запасы средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов, которые применяются при лечении осложнений коронавирусной болезни.Ответственность же за несоблюдение масочного режима будет более жесткой – в Верховной Раде предложили принять закон, предусматривающий штраф в размере 3400–5100 гривен, если в общественное помещение или общественный транспорт пропустили людей без надетых респираторов или защитных масок.Минздраву поручено увеличить количество ПЦР-тестов с 30–35 тысяч до 50 тысяч в сутки. Правительство предоставило 260 млн грн на увеличение количества тестов. 9 октября лабораторным центрам, которые подчиняются Министерству охраны здоровья, дополнительно выделили 100 млн гривен на закупку услуг по проведению тестов методом ПЦР в учреждениях здравоохранения независимо от формы собственности. Так что на помощь государственным придут частные лаборатории. Однако бесплатно тестировать «людей с улицы» они не будут.Согласно постановлению Кабмина о привлечении частных лабораторий к бесплатному проведению ПЦР-тестов на Covid-19, частные лаборатории будут осуществлять только анализ переданных им образцов на своем лабораторном оборудовании.– Мы будем использовать возможности частных лабораторий по проведению тестов. То есть наша мобильная бригада или больница, которая осуществляет забор исследуемого материала, будет передавать его в частные лаборатории, которые будут проводить само тестирование на соответствующем лабораторном оборудовании, – пояснил глава МОЗ Максим Степанов. – Это не значит, что частные лаборатории начнут делать эти тесты для всех подряд, для людей с улицы. Мы просто не в состоянии будем это проконтролировать.Кроме того, дабы не возвращаться к локдауну, в Украине могут ввести карантин выходного дня, который обязывает украинцев сидеть дома в выходные.– Жесткий карантин мы не можем ввести, мы все это понимаем. Но мы можем ввести карантин выходного дня. Это когда семья в выходной день остается у себя в дома, никуда не ездит – ни в рестораны, ни на концерты в Харьков, ни еще куда-нибудь. Это можно выдержать. Это не закрытие предприятий, не остановка, – озвучил идею Михаил Радуцкий.По данным, опубликованным в системе мониторинга СНБО Украины, за сутки с 11 по 12 октября коронавирус в Харьковской области обнаружили у 741 человека. Регион снова стал антилидером в Украине по суточному приросту больных – количество новых случаев в регионе в несколько раз выше, чем в любой другой области. Выздоровели за сутки 62 человека.Всего за время пандемии на Харьковщине от Covid-19 скончались 414 зараженных. Выздоровели с начала эпидемии 5 111 пациентов, продолжают бороться с заболеванием 19 661 человек.