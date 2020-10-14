На долю демисезонной обуви приходится выполнение важной функции – защита ног от влаги, холода и грязи. А значит, качество такой обуви должно быть максимально высоким.

Выбирать обувь для весны и осени следует очень тщательно. Порой даже самый малый недочет, который допускается при производстве обуви, к примеру какой-то брак или некачественно проложенная строчка, может стать причиной неприятных последствий: протекания или пропускания прохладного воздуха. Как следствие, вы испытываете дискомфорт, а затем начинаете все чаще и чаще болеть.Идеальная демисезонная обувь имеет верх из кожи, рифленую подошву, изготовленную из синтетических материалов, и утепленную подкладку внутри. Благодаря натуральному материалу ноги будут защищены от влаги и образования опрелостей. В кожаной обуви конечности смогут дышать, а это значит – меньше условий для появления грибка.Если у вас нет возможности купить сапоги из кожи, отдайте предпочтение моделям, которые имеют подкладку из текстиля или опять же кожи. Не стоит приобретать обувь на весну и осень из текстиля или замши – это непрактично. Такие туфли или ботинки имеют презентабельный внешний вид, но они совершенно не подходят для осени и весны.Утепленная подкладка зачастую шьется из байки, а также из искусственного или натурального меха. Она создает внутри каждого ботинка комфортную температуру для ног, защищая их от холода. Искусственные материалы способны быстро изнашиваться, буквально через несколько часов ходьбы в них вы почувствуете неприятный запах и жар, поскольку такая обувь совсем не дышит.Прежде чем купить сапоги, посмотрите на характеристики подошвы и качество ее соединения с верхом обуви. Подошва же должна иметь значительные выступы, а не маленькую ребристость. Первый же гололед принесет вам разочарование, если вы купите обувь без ребристой подошвы. Каблук на демисезонной обуви не должен быть выше пяти сантиметров. Обувь на более высоком каблуке в осенних погодных условиях может быть опасной. К тому же в такой обуви вы будете очень сильно уставать. Самый приемлемый способ соединения верха и подошвы на демисезонной обуви – это клеево-литьевой метод. Он обеспечит ботинкам максимальную герметичность.