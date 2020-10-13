Об этом депутат Харьковского городского совета рассказала в интервью Вечернему Харькову.

Елена Горошко – депутат Харьковского городского совета седьмого созыва. Профессор, со стажем работы более 31 года, в том числе в Харьковском политехническом институте, где она заведует кафедрой Межкультурной коммуникации и иностранного языка.На протяжении своей работы в горсовете Горошко входила постоянную комиссию по гуманитарным вопросам, где занималась образованием, культурой, молодежной политикой и спортом.И чтоб более подробно поговорить о состоянии харьковской культуры мы встретились с депутатом.Если честно, то достаточно много. Потому что в городском совете Харькова все решает голосование. Если у тебя есть большинство, то ты можешь проводить практически любые решения. Самая моя большая, скажем так, неудача, это то, что не удалось довести до конца программу по охране культурного наследия города Харькова. У меня она была вся разработана, я хотела провести опись зданий, которые являются памятниками архитектуры местного и национального значения. А на территории города и области их примерно 600 местного значения и где-то 16 – национального. Чтоб из бюджета Харькова выделялись деньги на их поддержку, консервацию, реставрацию и реконструкцию.Это очень важно, ведь исторический центр города выглядит ужасно. Разрушается, например, дом Слатина, неизвестно что будет с домом Сурукчи. Если посмотреть на состояние улицы Мироносицкой, которая передает дух города до революции, или ситуацию на Конторской, где тоже очень много памятников архитектуры, то естественно должна быть городская программа, которая позволит приводить эти здания в порядок.Ситуация «аховая». У нас не хватает помещений под музыкальные школы или арт-проекты. При этом, стоят куча зданий, которые разрушаются и никому не нужны. Например, вы знаете, где находится на Мироносицкой наш художественный музей?Прекрасное здание, памятник архитектуры. Но оно очень маленькое. И все богатство живописи Харькова хранится в запасниках. В то же время напротив стоит прекрасное здание и разрушается. Почему там не сделать выставочное пространство, которое использовалось бы как филиал такого музея?Или уже два года бьемся над тем, чтоб передать квартиру художника-баталиста Николая Семёновича Самокиша в коммунальную собственность Харькова.Вот для координации таких действий и проектов должна быть разработана специальная программа.