Туристам из Украины позволили путешествовать в 58 стран мира в условиях мировой пандемии COVID-19. По сравнению с концом сентября к списку добавилось еще 6 стран.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Заявление транслировалась онлайн на его странице в Facebook.По его словам, в новый список добавились такие страны – Бахрейн, Перу, Пакистан, Уганда, Центральная Африканская Республика, Сан-Томе и Принсипи.– Хорошая новость – в список открытых стран добавились 6 стран. Нейтральная новость, что эти страны не наиболее популярны среди украинских туристов. По состоянию на 13 октября таких стран 58, – сказал Кулеба.Он также подчеркнул, что сейчас министерство работает над тем, чтобы украинцы могли въезжать в как можно большее количество стран.В целом гражданам Украины разрешен въезд в такие страны:СШАМексикаДоминиканская РеспубликаКолумбияЭквадорУругвайИрландияВеликобританияБеларусьСербияСеверная МакедонияАлбанияБолгарияТурцияАрменияКазахстанИранАфганистанИракИорданияЛиванЕгипетСуданЧадНигерияБенинтогоГанаБуркина-ФасоСьерра-Леонеюжный СуданЭфиопияСомалиДжибутиКенияТанзанияРуандаБурундиМалавиЗамбияМальдивыЮжная КореяБахрейнПеруПакистанУгандаЦентральная Африканская РеспубликаСан-ТомеПринсипи.