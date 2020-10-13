Мемориальную доску погибшему во время боевых действий в зоне АТО защитнику Украины Ивану Беляеву открыли сегодня, 13 октября, на фасаде здания Харьковской общеобразовательной школы №111, где он учился.

В мероприятии приняли участие мать и брат Ивана Беляева, его побратимы, представители военкомата, общественной организации «Всеукраинское объединение родных пропавших без вести и погибших защитников Украины», Харьковского городского совета, ученики, учителя школы. Присутствующие почтили память бывшего выпускника, воина и друга.«Иван был положительный во всем, любил экстрим, машины, занимался парашютным спортом. Это был человек движения, которому не нравилось сидеть на месте, был человек идеи и действия», - вспоминают его знакомые.Отметим, что 7 октября 2020 года исполнительным комитетом Харьковского городского совета было принято решение об открытии мемориальной доски Ивану Беляеву с целью увековечения памяти военнослужащего.Иван Беляев родился 21 марта 1986 в Харькове. В 2001 году окончил 9 классов школы №111, в 2005 году - Харьковский профессиональный лицей строительства, где получил квалификацию повара 3-го разряда. С 2006 по 2008 годы проходил срочную службу в батальоне военной службы правопорядка города Киева.Был старшим солдатом, старшим разведчиком-радиотелефонистом 2-го отделения 3-го взвода 1-й роты 54-го отдельного разведывательного батальона. Погиб 1 сентября 2018 года в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве во время проведения инженерных работ по фортификационному оборудованию наблюдательного поста на Светлодарском направлении. Похоронен 5 сентября на Аллее Героев кладбища №18. Посмертно награжден орденом «За мужество» III степени.