Кабинет министров ввел осенние каникулы в украинских школах с 15 октября. Решение по инициативе Минобразования приняли на заседании Кабмина во вторник, 13 октября.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что после каникул школы могут перейти на дистанционное обучение.- Комиссия по ТЭБ и ЧС поддержала предложение Министерства образования и науки, чтобы в заведениях среднего образования рекомендовать провести каникулы с 15 по 30 октября. После их завершения возможно переведение на дистанционную форму обучения. Правительство согласно и предлагает внести это в постановление о каникулах, - сказал Шмыгаль.Напомним, что карантин в Украине продлевают до конца года. Правительство продлевает карантин и внесет изменения в постановление о карантинных ограничениях.Также карантинные ограничения усилили. В Украине сократили разрешенное количество граждан при массовых мероприятиях и запретили работу заведений после 22:00.