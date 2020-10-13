В 2014 году она добровольцем ушла на фронт, проходила службу в батальонах особого назначения «Харьков-1» и «Харьков» ГУНП в Харьковской области.

Как рассказали в пресс-службе областного главка, Инна Янголенко с первых дней Антитеррористической операции на востоке Украины несла службу на блокпостах, сопровождала гуманитарные грузы, охраняла правопорядок на передовой в Мариуполе и Волновахе, за что была награждена министром МВД Украины огнестрельным оружием за мужество и профессионализм, ведомственной наградой «За безопасность народа» и многочисленными наградами общественных организаций и руководства НПУ.В 2015 году машину, в которой находилась Инна, взорвали. Тогда она получила множественные ранения, буквально «вернулась с того света». Легкие Инны серьезно пострадали при взрыве и сегодня не выдержали коронавирусной инфекции.11 октября 2020 Инна Янголенко умерла. У нее остались двое сыновей. Один из них, как и мама, выбрал профессию милиционера. Сейчас он учится на пятом курсе Харьковского национального университета внутренних дел.Прощание с Инной Янголенко состоится 14 октября 2020 в 13:00 на городском кладбище № 18 в квартале погибших воинов АТО (г. Харьков, пр. Гагарина, 362).