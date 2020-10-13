Правоохранители сообщили мужчине о подозрении.

Как рассказали в областной прокуратуре, следствие установило, что управляющий отделением общества с ограниченной ответственностью самовольно занял два земельных участка общей площадью более 75 га, которые расположены на территории одного из сельских советов Красноградского района. На указанных земельных участках человек с помощью сельскохозяйственной техники, принадлежащей ООО, выращивал подсолнечник."Своими противоправными действиями мужчина нанес имущественного ущерба государству в лице ГУ Держгеокадастру на сумму почти 3 млн грн. Постановлением Красноградского районного суда наложен арест на посевы подсолнечника общей площадью более 75 га, а также на сельскохозяйственную технику, которая использовалась при сборе урожая с указанных земельных участков", - рассказали в ведомстве.Если вина подозреваемого будет доказана, его ждет наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до четырех лет или лишение свободы на срок до двух лет.