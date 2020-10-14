Согласно данным МОЗ, в регионе наихудшая ситуация по распространению инфекции.

Как сообщают в ГУНП, полицейские Харькова и области усиливают меры по пресечению фактов нарушения правил карантинного режима и контроля за соблюдением карантинных ограничений."В частности, усилен контроль по соблюдению запрета работы развлекательных заведений и заведений общественного питания после 22:00 и до 7:00, концертов и дискотек, прием посетителей в торгово-развлекательных заведениях, кинотеатрах, посещение учебных заведений. Религиозные мероприятия должны осуществляться только при условии пребывания не более одного человека на 10 кв. метрах площади здания, где проводится мероприятие", - рассказали в областном главке.