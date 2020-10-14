Об отключении сообщили в КП "Харьковводоканал".

Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Новобаварского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам: ул. Гвардейцев Железнодорожников, 3, ул. Москалевская, 110, 112, ул. Академика Богомольца, 1, 3 до 20:00 14.10.20 г.А также:Индустриальный район:пр. Александровский, 115 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 15.10.20 г.Киевский район:ул. Дружбы Народов, 267 (п. №9, стояк), пр. Жуковского, 1 (п. №4, стояк), ул. Астрономическая, 17 (п. №3, стояк), ул. Маяковского, 15 (п. №1) до 20:00 14.10.20 г.Московский район:ул. Владислава Зубенко, 74 (п. №4, стояк), ул. Михайлика, 2 (п. №1, стояк) до 20:00 14.10.20 г.Основянский район:пр. Гагарина, 7 (п. №3, спаренный стояк), пр. Гагарина, 7 (п. №1) до 20:00 14.10.20 г.Холодногорский район:ул. Большая Панасовская, 252 ул. Старопрудная, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 14.10.20 г.Шевченковский район:ул. Клочковская, 23, 25, 29 ,21, 199 (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 34 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №1, стояк) до 20:00 14.10.20 г.