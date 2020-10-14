Во время обыска у мужчины нашли 205 кустов конопли и почти 5 килограммов высушенных наркорастений.

Как сообщает пресс-служба областного ГУНП, 8 сентября полицейские провели санкционированный обыск по месту жительства 36-летнего жителя села Борисовка Харьковского района, во время которого на огороде у мужчины нашли 205 кустов конопли, 24 свертка с сухим веществом растительного происхождения зеленого цвета, а в гараже - 119 высушенных наркорастений, обрезанную пластиковую бутылку с наслоением темного цвета и головки мака. По словам мужчины, запрещенные растения он выращивал для собственного употребления, без цели сбыта.Сейчас правоохранители сообщили мужчине о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных, 3 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.Правонарушителю грозит до 8 лет тюремного заключения.