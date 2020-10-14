Причина такого решения - ухудшение эпидемиологической ситуации в Харьковской области.В частности, о переходе на дистанционную форму обучения заявили в ХНУ им. Каразина и ХНУРЭ.
"В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Украине вызванной распространением коронавирусной болезни (COVID 19) и учитывая рекомендации МОН Украины Харьковский национальный университет радиоэлектроники с 15 октября по 15 ноября переходит на дистанционную форму обучения.
С целью создания безопасных условий проживания студентов ограничивается посещение общежитий посторонними лицами", - сообщает официальный сайт Харьковского национального университета радиоэлектроники.