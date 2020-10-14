Правоохранители открыли 16 уголовных производств и составили 8 административных протоколов.

Восемь открыты по ч. 1 и 2 ст. 296 (хулиганство);

Два - по ч. 1 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума, или деятельности официального наблюдателя),

Одно - по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества);

Одно - по ч. 2 ст. 158-3 (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума);

Два - по ч. 1, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);

Два - зач. 2,3 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщили в отделе коммуникаций областного главка, в частности, в настоящее время следователи расследуют 16 уголовных производств, из которых: