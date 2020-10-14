Обвинительные акты относительно 50 человек направлены в суд. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

23 июля группа злоумышленников попыталась захватить частное сельхозпредприятие в поселке Губщина Валковского района.Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП, следователи завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения членами организованной группы в составе пяти человек рейдерского захвата предприятия. Для осуществления захвата подозреваемые использовали поддельные нотариально заверенные документы, привлекли государственного регистратора из Полтавской области и 46 человек для осуществления физического воздействия."Благодаря своевременным и эффективным действиям следователей следственного управления ГУНП в Харьковской области, предупреждено нанесение материального ущерба на сумму более 128 миллионов гривен, а законные владельцы предприятия восстановлены в своих правах.По результатам проведенного расследования 50 лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц - предпринимателей), ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации), ч. 3 ст. 28 293 (групповое нарушение общественного порядка) Уголовного кодекса Украины", - сообщает сайт областного главка.