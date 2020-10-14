По словам депутата Харьковского городского совета, сегодня в городе существует масса проблем, которые требуют оперативного решения, однако, судя по всему, до конца месяца депутаты уже не соберутся.

В своем интервью Вечернему Харькову Елена Горошко прокомментировала ситуацию, которая сложилась в стенах Харьковского городского совета, где власти не планируют организовывать сессию для решения острых и жизненно важных вопросов города.Да. А там ведь не только вопросы теплосетей. Там еще и более актуальные вопросы, потому что люди, извините, могут просто умереть из-за отсутствия обеспечения, к примеру, инсулином. А это безотлагательный вопрос.Мы сейчас лидируем по новым случаям заболевания по Украине. Каждый пятый больной в Украине – житель Харькова или Харьковской области. Больницы переполнены. Я знаю, что сегодня из Харькова везут больных в область. Мест фактически нет.И на все это должны быть выделены деньги. На те же средства индивидуальной защиты для медиков, к примеру, на лекарства и так далее. Ведь в среднем, как говорят, «чек» на лечение этой инфекции составляет примерно 1800 гривен в день, если случай тяжелый. Откуда у людей эти деньги? На это нужно выделять средства, как и на надбавки медперсоналу.Обычно у нас проводится сессия раз в два месяца. Если в сентябре сессии не было, то она обязательно должна быть в октябре. Более того, именно сейчас формируется бюджет следующего года, «на носу» отопительный сезон – уйма проблем, в общем. Было даже такое, что в октябре приходилось несколько раз собираться, даже в субботу, чтоб выделить деньги и запустить отопительный сезон. Без решения сессии это сделать невозможно.Вообще, по регламенту, если мэр отсутствует или временно не может выполнять свои обязанности, то автоматически его обязанности выполняет Александр Новак – секретарь горсовета.