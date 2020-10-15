С начала года Слобожанская таможня Гостаможслужбы перечислила в государственный бюджет Украины почти девять с половиной миллиардов гривен таможенных платежей.

В Слобожанской таможне подвели итоги работы за девять месяцев текущего года. За январь-сентябрь в госбюджет перечислено более 9,4 млрд грн. Дополнительная сумма поступлений составила почти полмиллиарда гривен – 414,6 млн гривен. Как сообщили в таможне, дополнительные средства удалось получить за счет контроля таможенной стоимости – 374,9 млн грн, контроля за определением страны происхождения – 23,6 млн грн и классификационной работы – 16,1 млн гривен.Проинформировали в таможенной службе Слобожанщины и об основных бюджетообразующих налогах, в разрезе которых в госбюджет перечислены значительные суммы с начала года. В частности, НДС – 8,5 млрд грн, ввозной пошлины – 708,9 млн грн, акцизного налога – 44,4 млн грн и т.п.В сентябре этого года Слобожанская таможня перечислила в госбюджет 1,2 млрд грн. Из них в общий фонд госбюджета перечислено 1158,1 млн грн, в специальный фонд госбюджета – 30,4 млн грн (таможня выполнила этот показатель на 113%).В целом, как отмечает руководитель Слобожанской таможни Гостаможслужбы Юрий Мищенко, наблюдается положительная динамика поступлений. Например, в мае было 912,8 млн грн, в июне – 1035,8 млн грн, в июле – 1 137,2 млн грн, в августе – 1 177,9 млн грн.Среднесуточные поступления от Слобожанской таможни составили 54 млн грн. Перевыполнение плановых показателей в сентябре по акцизному налогу произошло на 200%, по единому сбору – на 30%, по ввозной пошлине – на 12%. За прошлый месяц дополнительно направлено в бюджет 53,8 млн гривен.В таможне призывают субъектов ВЭД работать в правовом поле и соблюдать требования таможенного законодательства Украины.