В Украине за минувшие сутки выявили 5 062 новых случая заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в четверг, 15 октября.Суточный показатель заболеваемости существенно ниже вчерашних данных и, скорее всего, связан с выходным днем в стране.Так, за последние 24 часа больше всего больных обнаружили в Харьковской области (651), Киеве (+445), Львовской области (+332), Сумской области (+271) и Житомирской области (+269).Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 281 239.При этом число умерших сократилось до 73, послее двух дней, когда эта цифра превышала показатель в 100 человек. Общее число жертв пандемии достигло 5 302.За сутки выздоровел 951 человек. За все время количество выздоровевших пациентов достигло 119 650.Сейчас коронавирусом болеют 156 287 украинцев. За последние сутки их количество выросло на 4 038.