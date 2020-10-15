Троллейбусы № 5 и 6 изменили маршруты движения с 10:00 до 15:00 в четверг, 15 октября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом контактной сети.В это время движение троллейбусов будет запрещено по пр. Гагарина и ул. Аэрофлотской, на участке от ул. Ньютона до разворотного круга «Аэропорт», по ул. Южнопроектной, ул. Деповской и ул. Валдайской, на участке от пр. Гагарина до разворотного круга «Железнодорожная станция «Основа».В связи с этим движение троллейбусных маршрутов №5 и 6 организовано следующим образом: ул. Университетская - пер. Соляниковский - пер. Подольский - ул. Вернадского - пр. Гагарина - пр. Героев Сталинграда - ул. Троллейбусная - ул. Ньютона - пр. Гагарина - ул. Вернадского - пер. Подольский - ул. Кузнечная - ул. Университетская.