Рост числа украинских заробитчан является для Эстонии нежелательным, заявил эстонский министр внутренних дел, глава Консервативной народной партии Март Хельме.

Как подчеркнул он в интервью Немецкой волне, украинцы не говорят по-эстонски и готовы работать за минимальную плату.— Мы не хотим, чтобы их (украинских заробитчан, — ред.) стало здесь слишком много. Украинцы не будут разговаривать здесь на эстонском, они будут разговаривать на русском — это все понятно. Я понимаю их очень хорошо, это, конечно, для них легче, и они будут пополнять русскоязычное население в Эстонии. Поэтому мы против этого, — сказал Хельме.Министр подчеркнул, что Эстония как небольшая страна не может позволить себе массовый приток мигрантов.— Если мы откроем все двери и ворота для украинцев, то через некоторое время … Мы же видим статистику — десятки тысяч украинцев перебрались в Эстонию. Это немало для Эстонии. … Если бы нас было 100 млн, пусть бы приезжали 100 тыс. украинцев, — добавил он.Хельме также опасается, что украинские трудовые мигранты могут отобрать работу у местного населения.Отмечается, что в Эстонию в течение последних лет прибыли более 25 тысяч трудовых мигрантов из Украины. По данным МВД Эстонии, в рамках иммиграционной квоты украинцы получали наибольшее количество временных видов на жительство среди всех иммигрантов. К примеру, за первое полугодие 2018 года на украинцев пришлось около 80 процентов выданных в Эстонии видов на жительство.