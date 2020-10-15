Полиция намерена усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.В частности, усилен контроль за соблюдением запрета работы развлекательных заведений и заведений общественного питания после 22:00 и до 7:00, концертов и дискотек, приемом посетителей в торгово-развлекательных заведениях, кинотеатрах, посещением учебных заведений. Религиозные мероприятия должны проводиться только при условии пребывания не более одного человека на 10 кв. метрах площади здания, где проводится мероприятие.Силовики напомнили, что за нарушение правил карантина и санитарных норм законом предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.