Презентация проекта харьковского трамвая состоялась 13 октября возле будущего цеха финальной сборки на территории завода «ХТЗ».

По оценкам экспертов, подвижной состав трамваев в Украине серьезно устарел: более 90% вагонов - старше 20 лет, более 50% - нуждаются в срочной замене. Как отметил гендиректор ХТЗ Андрей Коваль, новое производство современных низкопольных трамваев позволит закрыть потребности не только Харькова, но и всей Украины. Для этого будут привлечены современные технологии, компетенции и технические решения.- Для проекта «Харьковский трамвай» мы привлекли инжиниринговую компанию из Чехии и уже готовы к старту работ. У нас есть конструкторская, строительная и производственная стадии, которые будут реализовываться параллельно. Думаю, опытный образец мы покажем через полтора-два года и после этого сможем обеспечивать город серийной продукцией. Пока что расчет на 50 вагонов в год, но, если емкость рынка увеличится, сможем нарастить мощности. Производство основных компонентов будет производиться на площадях ХТЗ. Позже на этой базе можно будет производить вагоны метро, электробусы. Проект реализуется в рамках общей концепции «Экополис ХТЗ» и станет первым его производством, - сообщил Андрей Коваль.