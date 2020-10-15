Харьковская велогонщица Алла Билецкая завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по велогонкам на треке среди юниоров и молодежи.

Чемпионат Европы по велогонкам прошел в городе Фьоренцуола-д’Арда (Италия).По итогам соревнований представительница харьковского общества «Динамо» стала серебряным призером в гите на 500 м с места (индивидуальная гонка на время). Результат спортсменки – 43,658 сек. Она всего на треть секунды проиграла победительнице Марит Вахоув из Бельгии.Отметим, что накануне Алла Билецкая завоевала бронзовую награду в юниорском кейрине (разгон за мотоциклом).