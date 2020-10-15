Согласно официальной статистике, в Харьковской области еще есть койко-места для госпитализации больных коронавирусом. Но фактически есть свободные кровати только в детской больнице и в роддоме, куда могут привезти соответственно детей и беременных.

Проблему признал заместитель главы ХОГА Тарас Пастух.— Сегодня госпитализировать больных, которые требуют кислородной поддержки, уже стало невозможно. Хотя вы слышите, что не все кровати заполнены. Почему такие цифры? Потому что койко-места в роддоме и детских больницах — это 630 мест. Эти места не могут быть заполнены взрослыми. Все остальные заведения заполнены. Больные могут быть уже и в коридорах, и уплотняются в палатах, — говорит Пастух.По его словам, в самом начале пандемии под "ковидных" больных было организовано 1700 койко-мест в больницах, сегодня их уже 2800, количество растет постепенно, но этого не хватает. На прошлой неделе больных коронавирусом начала принимать Изюмская больница, где организовано 110 мест. Сейчас идут переговоры о включении еще четырех харьковских больниц. Это даст дополнительно 800-1000 мест. Главное условие — наличие в них точек доступа кислорода.Какие больницы хотят включить в перечень:Только одна больница в этом списке — областного подчинения, а значит проблем с финансированием закупок не будет.— Только областная в областном распоряжении, только ей мы можем выделить деньги. Остальные больницы — государственного уровня. Ни город, ни область не смогут помочь. Работаем с Киевом, чтобы выделили дополнительные деньги для закупки кислорода. Ищем деньги для покупки концентраторов и аппаратов ИВЛ. Самое сложное — другое. Места можем развернуть, закупить концентраторы. Завтра область получит более 37 миллионов на проведение кислорода, — сказал Пастух.Монтаж кислородных трасс — это деньги и время. Переговоры с руководством больниц идут. В железнодорожных больницах в ближайшие две недели точно не смогут принимать больных коронавирусом.Напомним, из-за нехватки врачей-инфекционистов к больным коронавирусом на начальном этапе будут выезжать на дом мобильные бригады. Для этого хотят привлекать врачей семейной медицины.