Согласно официальной статистике, в Харьковской области еще есть койко-места для госпитализации больных коронавирусом. Но фактически есть свободные кровати только в детской больнице и в роддоме, куда могут привезти соответственно детей и беременных.Проблему признал заместитель главы ХОГА Тарас Пастух.
— Сегодня госпитализировать больных, которые требуют кислородной поддержки, уже стало невозможно. Хотя вы слышите, что не все кровати заполнены. Почему такие цифры? Потому что койко-места в роддоме и детских больницах — это 630 мест. Эти места не могут быть заполнены взрослыми. Все остальные заведения заполнены. Больные могут быть уже и в коридорах, и уплотняются в палатах, — говорит Пастух.
По его словам, в самом начале пандемии под "ковидных" больных было организовано 1700 койко-мест в больницах, сегодня их уже 2800, количество растет постепенно, но этого не хватает. На прошлой неделе больных коронавирусом начала принимать Изюмская больница, где организовано 110 мест. Сейчас идут переговоры о включении еще четырех харьковских больниц. Это даст дополнительно 800-1000 мест. Главное условие — наличие в них точек доступа кислорода.
Какие больницы хотят включить в перечень:
1. Харьковская областная больница (офтальмологический корпус);
2. Институт Любови Малой;
3. Харьковская клиническая больница на железнодорожном транспорте № 1;
4. Харьковская клиническая больница на железнодорожном транспорте № 2.
Только одна больница в этом списке — областного подчинения, а значит проблем с финансированием закупок не будет.
— Только областная в областном распоряжении, только ей мы можем выделить деньги. Остальные больницы — государственного уровня. Ни город, ни область не смогут помочь. Работаем с Киевом, чтобы выделили дополнительные деньги для закупки кислорода. Ищем деньги для покупки концентраторов и аппаратов ИВЛ. Самое сложное — другое. Места можем развернуть, закупить концентраторы. Завтра область получит более 37 миллионов на проведение кислорода, — сказал Пастух.
Монтаж кислородных трасс — это деньги и время. Переговоры с руководством больниц идут. В железнодорожных больницах в ближайшие две недели точно не смогут принимать больных коронавирусом.
Напомним, из-за нехватки врачей-инфекционистов к больным коронавирусом на начальном этапе будут выезжать на дом мобильные бригады. Для этого хотят привлекать врачей семейной медицины.