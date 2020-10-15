Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден назвал приоритеты для Украины в случае избрания президентом: прекращение войны на Донбассе и помощь в борьбе с коррупцией.

Об этом говорится в опубликованном 14 октября заявлении штаба Байдена и Камалы Харрис под названием «Видение Джо Байденом отношений Америки с Украиной», сообщила «Европейская правда» В документе говорится, что Байден будет добиваться завершения конфликта в Украине и работать с европейскими союзниками, чтобы поддержать нашу страну, которая «стремится к суверенному, демократическому и процветающему будущему, которого она заслуживает».В частности, кандидат в президенты США заявил об оказании военной помощи Украине в случае своей победы на выборах, в том числе летальным оружием для защиты от российской агрессии.Кроме того, он планирует призывать украинское правительство, бизнес и гражданское общество к борьбе с коррупцией и консолидации общества.«Джо Байден понимает то, чего не понимает Дональд Трамп: Украина борется за защиту своей независимости и суверенитета. Успех Украины будет способствовать лучшей безопасности и стабильности Европы в интересах Америки», – говорится в документе.