Источники информации, ссылаясь на исследование ученых Оксфордского университета, сообщают о признаках коронавируса, которым разные люди могли переболеть, не подозревая этого. Среди таких маркеров – усталость, боли в животе.Существует так называемый бессимптомный коронавирус, который человек может перенести «на ногах», не догадываясь о болезни. В этом случае коронавирусная инфекция может проявляться признаками, воспринимаемыми как незначительное недомогание, не вызывающими тревоги.
Британские медики выделили несколько признаков того, что человек уже переболел коронавирусом, возможно, не зная этого.
Боль в животе. Ее появление может указывать на то, что в нижних частях легких идет воспалительный процесс.
Диарея. Еще китайские специалисты замечали, что среди 200 человек, которые первыми заразились коронавирусом, у половины имелось данное нарушение.
Усталость, слезотечение (другие симптомы конъюнктивита). Они тоже являются неспецифическими признаками коронавируса, которые часто не связывают с ковидом.
Многие медики настороженно относятся к такому течению коронавируса, не вызывающему типичных признаков в виде повышения температуры, лихорадки, кашля, болей, ведь данные симптомы означают реакцию иммунной системы на инфекцию. По их мнению, «бессимптомные» ковидники рискуют столкнуться с непредсказуемыми последствиями, какими-то нарушениями, которые могут дать знать о себе позже.