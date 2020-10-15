Источники информации, ссылаясь на исследование ученых Оксфордского университета, сообщают о признаках коронавируса, которым разные люди могли переболеть, не подозревая этого. Среди таких маркеров – усталость, боли в животе.

Существует так называемый бессимптомный коронавирус, который человек может перенести «на ногах», не догадываясь о болезни. В этом случае коронавирусная инфекция может проявляться признаками, воспринимаемыми как незначительное недомогание, не вызывающими тревоги.Британские медики выделили несколько признаков того, что человек уже переболел коронавирусом, возможно, не зная этого.Ее появление может указывать на то, что в нижних частях легких идет воспалительный процесс.Еще китайские специалисты замечали, что среди 200 человек, которые первыми заразились коронавирусом, у половины имелось данное нарушение.Они тоже являются неспецифическими признаками коронавируса, которые часто не связывают с ковидом.Многие медики настороженно относятся к такому течению коронавируса, не вызывающему типичных признаков в виде повышения температуры, лихорадки, кашля, болей, ведь данные симптомы означают реакцию иммунной системы на инфекцию. По их мнению, «бессимптомные» ковидники рискуют столкнуться с непредсказуемыми последствиями, какими-то нарушениями, которые могут дать знать о себе позже.