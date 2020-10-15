Президент Владимир Зеленский 14 октября, в День защитника Украины, присвоил харьковской 3-й бригаде оперативного назначения Национальной гвардии Украины имя полковника армии УНР Петра Болбочана.

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.Присвоить 3 бригаде оперативного назначения Национальной гвардии Украины почетное наименование "имени полковника Петра Болбочана" и в дальнейшем именовать ее — 3 бригада оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана Национальной гвардии Украины, - говорится в документе.Петр Болбочан родился 5 октября 1883 года на Волыни в семье священника, в 1909 году окончил Чугуевское пехотное юнкерское училище. После переворота 1917 года участвовал в формировании украинских военных частей. В декабре 1918 года полковник Болбочан возглавил Левобережную группу Армии УНР. В июне 1919 года по приговору военно-полевого суда расстрелян в Хмельницкой области.