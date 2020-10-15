В Украине с аукциона продали первое государственное предприятия по производству спирта - Немировский спиртзавод.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда госимущества в четверг, 15 октября.Завод приватизировали за 55,08 млн гривен, хотя стартовая цена составляла 49,57 млн гривен. При этом компания-победитель была единственной подавшей заявку на участие в аукционе.Приватизация Немировского завода будет считаться официально завершенной после подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи и проведения полного расчета.Также предстоит продажа еще двух государственных объектов спиртовой отрасли:- Артемовский спиртзавод под Харьковом;- Овечацкий МПД (место проведения деятельности) в Винницкой области.Ранее Кабинет министров разблокировал вопрос приватизации предприятий спиртовой индустрии, которые уже переданы на приватизацию Фонду госимущества.На заседании правительства 12 августа одобрена программа реформирования и развития спиртовой отрасли до 2024 года. В этот период государственные спиртзаводы планируется выставить на продажу.