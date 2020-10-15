В Украине с аукциона продали первое государственное предприятия по производству спирта - Немировский спиртзавод.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда госимущества в четверг, 15 октября.

Завод приватизировали за 55,08 млн гривен, хотя стартовая цена составляла 49,57 млн гривен. При этом компания-победитель была единственной подавшей заявку на участие в аукционе.

Приватизация Немировского завода будет считаться официально завершенной после подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи и проведения полного расчета.

Также предстоит продажа еще двух государственных объектов спиртовой отрасли:

- Артемовский спиртзавод под Харьковом;
- Овечацкий МПД (место проведения деятельности) в Винницкой области.

Ранее Кабинет министров разблокировал вопрос приватизации предприятий спиртовой индустрии, которые уже переданы на приватизацию Фонду госимущества.
 
На заседании правительства 12 августа одобрена программа реформирования и развития спиртовой отрасли до 2024 года. В этот период государственные спиртзаводы планируется выставить на продажу.

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