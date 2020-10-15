В Безлюдовке 20 октября в связи с проведением ремонтных работ по ликвидации утечки газа на газопроводе будет временно прекращено газоснабжение.

Об этом сообщает "Харьковгоргаз".Газоснабжение будет прекращено по адресам: пгт Безлюдовка, пер. Овощной (бывш. Петровского), 2,3,4,5,9,10,11,12,13,14,15,16."Просим всех потребителей быть осторожными и перекрыть краны перед газовыми приборами. Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после предоставления доступа во все помещения. Просим прощения за временные неудобства", - говорится в сообщении.