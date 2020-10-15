Нардеп выступила в защиту харьковских антикоррупционеров.«Сегодня на сессии Харьковского областного совета со стороны отдельных депутатов, совместно с руководителем областной государственной администрации, которые являются фигурантами коррупционных расследований, состоялась очередная неудачная попытка политического давления на представителей антикоррупционных организаций Харьковщины.
Дмитрий Булах является одним из основателей Харьковского антикоррупционного центра, который системно и продуктивно занимается защитой общественных интересов в нашем регионе.
Блок Светличной считает недопустимым вмешательство в деятельность независимых антикоррупционных организаций и общественных активистов и категорически осуждает препятствование депутатской работе, целью которой и является именно отстаивание интересов общества.
Воспринимаем это как вызов всему общественному антикоррупционному движению Харьковщины. Ответ всем коррупционерам в депутатских креслах и чиновничьих кабинетах будет мощным и соответствующим действующему законодательству»,- написала Светличная.