Нардеп выступила в защиту харьковских антикоррупционеров.

«Сегодня на сессии Харьковского областного совета со стороны отдельных депутатов, совместно с руководителем областной государственной администрации, которые являются фигурантами коррупционных расследований, состоялась очередная неудачная попытка политического давления на представителей антикоррупционных организаций Харьковщины.Дмитрий Булах является одним из основателей Харьковского антикоррупционного центра, который системно и продуктивно занимается защитой общественных интересов в нашем регионе.Блок Светличной считает недопустимым вмешательство в деятельность независимых антикоррупционных организаций и общественных активистов и категорически осуждает препятствование депутатской работе, целью которой и является именно отстаивание интересов общества.Воспринимаем это как вызов всему общественному антикоррупционному движению Харьковщины. Ответ всем коррупционерам в депутатских креслах и чиновничьих кабинетах будет мощным и соответствующим действующему законодательству»,- написала Светличная.