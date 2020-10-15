Текущий эпидемиологический сезон станет для медиков одним из самых тяжелых, ведь к традиционным для холодного времени года простуде и гриппу добавился коронавирус. Ученые назвали главный симптом, который отличает коронавирус от гриппа, об этом сообщает портал Bgr.

Обе инфекции – коронавирус и грипп – проявляются такими схожими признаками, как повышение температуры и лихорадка, головные и мышечные боли, ломота в теле. Но главным отличием между болезнями эксперты считают изменения обоняния.Нарушение способности воспринимать запахи может наблюдаться и при респираторных инфекциях, однако заражение коронавирусом провоцирует резкую и практически полную утрату чувства.«Коронавирус поражает клетки носа, реагирующие на запах. Возникающее в результате воспаление убивает их, лишая человека обоняния. Пропадает способность чувствовать даже сильные ароматы», - рассказали медики.Вдобавок при ковиде, теряя обоняние, человек может сохранять нормальное носовое дыхание. При ОРВИ обычно нарушение предваряется и сопровождается насморком. Кроме того, заболевание коронавирусом часто влияет на потерю способности чувствовать вкус еды.«Еще один симптом, который может указывать на COVID-19, а не на грипп, – одышка или затрудненное дыхание. Оно становится ниже нормы (норма – 12-16 вдохов в минуту), при этом также сокращаются показатели содержания кислорода в крови», - сообщили врачи.