Об этом сообщается со ссылкой на главу ХОГА.

Харьков, Люботин, Богодуховский, Лозовский район и Первомайский районы Харьковской области попали в "красную" карантинную зону, сказано в сообщении.Напомним, "красный" уровень эпидемиологической опасности в регионах Украины вводится при 5-кратном превышении средней по стране заболеваемости COVID-19 и и заполненности 70% коек в больницах в течение 5 дней.Во всех населенных пунктах и районах "красной" зоны прекращают прием посетителей в учреждениях культуры, кинотеатрах, ресторанах, кафе, торгово-развлекательных центрах, спортивных залах, фитнес-центрах, учреждениях торгового и бытового обслуживания и т.д.