По словам властей, транспорт останавливать не будут, однако ряд новых ограничений все же будут введены.

Как сообщили в областной администрации, с 19 октября в «красной» зоне окажутся Харьков, Люботин, а также Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы.В связи с этим на территории красной зоны будут введены ряд ограничений:Заведения общественного питания, а также торгово-развлекательные центры будут работать до 20:00.Запрещается работа кинотеатров, фитнес-центров и спортзалов.Запрещается посещение получателями социальных или реабилитационных услуг учреждений и заведений, предоставляющих социальные или реабилитационные услуги семьям, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах.С 19 до 30 октября школы в «красной» зоне отправят на каникулы. В то же время дошкольные учреждения продолжат работать.