Женщине сообщили о подозрении в нанесении тяжких телесных повреждений.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, вечером, 11 октября, в одной из квартир многоэтажки по проспекту Тракторостроителей произошел бытовой конфликт между 34-летней женщиной и 58-летним владельцем квартиры. В ходе ссоры женщина нанесла потерпевшему ножевое ранение в живот, о чем сама же сообщила в полицию.По данному факту следственным Московского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.В настоящее время женщине сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ей грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.