Больше 30 мобильных аварийных бригад, которые в случае необходимости восстановят электричество на избирательных участках Харьковской области, будут сформированы АО "Харьковоблэнерго". Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"Энергетики проводят тщательную проверку электрических сетей, осуществляющих энергоснабжение мест для голосования на выборах депутатов местных советов и сельских, поселковых и городских голов. Сейчас обследовано около 90% всех избирательных участков, количество которых в Харькове и Харьковской области составляет приблизительно 1700 единиц", – отметили в облэнерго.По словам технического директора АО "Харьковоблэнерго" Алексея Гануса, на время проведения выборов предусмотрено достаточное количество ремонтных бригад и специальной техники для проведения, в случае необходимости, ремонта энергетического оборудования и восстановления электроснабжения.