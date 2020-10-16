Заместитель председателя областного совета обрушился с критикой на главу области.

Во время заседания Харьковского областного совета заместитель председателя жестко раскритиковал работу Алексея Кучера в направлении борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19."Ваша работа провалена! Все, что вы говорите - это все х*рня чистой воды", - подчеркнул Скоробогач, по мнению которого, тяжелейшая ситуация с распространением инфекции в Харьковской области - результат некомпетентности руководства областной администрации.