Как сообщили в штабе Блока, конкуренты планируют изготовление и распространение «материалов», имеющие провокационный и клеветнический характер.

Об этом сообщил Александр Абрамов на своей странице в Facebook."Рост рейтинга нашей политсилы и доверие людей не дают покоя оппонентам и политическим лузерам.Политическая партия, которая уже стремительно теряет поддержку людей, планирует в незаконным способом изготовление и распространение «материалов», имеющие провокационный и клеветнический характер.Требуем от Национальной полиции принять все меры по обеспечению законности избирательного процесса и недопущения нарушений норм действующего законодательства"