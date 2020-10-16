Об этом сообщили в КП "Харьковводоканал".

Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Основянского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам: ул. Рыбасовская, 7, ул. Москалевская, 35, 37/39 до 20:00 16.10.20 г.А также:Киевский район:ул. Пушкинская, 32 до 10:00 16.10.20 г.; ул. Пушкинская, 54 до 17:00 16.10.20 г.Московский район:пр. Юбилейный, 34-а (п. №4, стояк) до 20:00 16.10.20 г.Новобаварский район:ул. Катаева, 9 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 16.10.20 г.Слободской район:ул. Зерновая, 55-а (п. №1) до 17:00 16.10.20 г.; ул. Зерновая, 55-в (п. №1, стояк), ул. Садово-Парковая, 2 (п. №6, спаренный стояк) до 20:00 16.10.20 г.Холодногорский район:ул. Старопрудная (ч/с) до 20:00 16.10.20 г.Шевченковский район:ул. Старицкого, 9 (п. №5) до 17:00 16.10.20 г.; ул. Ахсарова, 17 (п. №2, стояк) до 20:00 16.10.20 г.