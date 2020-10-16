Нехарактерное для середины октября нашествие божьих коровок отмечают жители Харькова.

Насекомые массово садятся на здания, деревья, залетают на балконы и в окна квартир. По словам специалистов божьи коровки ищут безветренные, теплые места для зимовки. При этом для людей такое соседство может быть опасным при определенных обстоятельствах.Уже через несколько дней насекомые исчезнут. Это связано с похолоданием. Кстати, по народной примете, такое природное явление - предвестник близкой и холодной зимы.