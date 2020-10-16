Пожар произошел в гараже и повредил автомобиль.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, 13 октября в 14:43 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в одном из гаражных боксов на территории гаражного кооператива, расположенного на улице Академика Волкова в Киевском районе города Харькова."На тушение пожара прибыли пожарные из двух пожарно-спасательных частей Харькова на автоцистернах в составе 10 человек личного состава ДСНС.На момент их прибытия огнем был охвачен самодельный электровелосипед и задняя часть кузова легковушки Renault Kangoo, 2010 года выпуска, на площади 5 кв.м.Спасатели локализовали пожар в 14:50 и в 14:54 полностью его потушили", - сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям.Пострадавших нет. Причина возникновения возгорания устанавливается.