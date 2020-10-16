По версии правоохранителей городские власти безосновательно передали из собственности харьковской громады нежилые помещения площадью 585 кв.м.

Как сообщили в прокуратуре Харьковской области, в Департаменте экономики и коммунального имущества Харьковского городского совета были безосновательно отчуждены нежилые помещения площадью почти 585 кв. м по упрощенной процедуре, без проведения аукциона."Таким образом, из собственности территориальной громады Харьковского городского совета выбыли нежилые помещения стоимостью более 1 млн грн, которые в дальнейшем были несколько раз перепроданы", - рассказали в ведомстве.Это и стало основанием для направления соответствующего иска в суд. По словам пресс-службы областной прокуратуры, на основании положений ст. 387, 388 ГК Украины указанное имущество подлежит истребованию у последнего владельца.