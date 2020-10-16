По случаю юбилея в университете организовали онлайн трансляцию праздничных мероприятий.16 октября Харьковский национальный университет радиоэлектроники отмечает своей 90-летие.
В 1930 году на базе строительного факультета Харьковского политехнического института и архитектурного факультета Харьковского художественного института был основан Харьковский инженерно-строительный институт.
Позже вуз стал Харьковским горным институтом, Харьковским институтом горного машиностроения, автоматики и вычислительной техники, в 1966 переименован в Харьковский институт радиоэлектроники, а в 1993 году стал университетом.
В 2001 году указом Президента университету был присвоен статус национального, после чего он стал называться нынешним названием - Харьковский национальный университет радиоэлектроники, где сегодня обучаются более 8000 студентов.
Как сообщают в вузе, ранее на празднование юбилея были запланированы ряд мероприятий, однако из-за эпидемии и карантинных ограничений, руководство приняло решение организовать онлайн-трансляцию юбилея.