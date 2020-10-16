Полиция разыскивает Альбину Корниенко.

Балаклейским отделом полиции разыскивается 38-летняя Альбина Корниенко, жительница города Балаклея, которая 13 октября ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.на вид 35-40 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, светло-русые волосы.в темный жилет, кофту фиолетового цвета, черные брюки, черные кроссовки.Женщина могла поехать в поселок Слобожанское Змиевского района.Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемой, просим сообщить ее по телефону:или