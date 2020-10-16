События В Песочине Харьковской области произошло тройное ДТП (фото) Вечерний Харьков 10:56 560 Об аварии сообщает харьковский телеграм-канал "ВЕХА". Читайте также Харьковчане собираются на пикет возле ХОГА (видео) «Люди с пневмонией задыхаются в коридорах!»: в Купянске критическая ситуация в ЦРБ (видео) ДТП на Полтавском шляхе – пострадали два приличных «немца» (видео) БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Харьковчане собираются на пикет возле ХОГА (видео) События 13:34 Лента новостей Харьковчане собираются на пикет возле ХОГА (видео) 13:34 Украинской армии передадут первый отечественный беспилотник (видео) 13:12 «Люди с пневмонией задыхаются в коридорах!»: в Купянске критическая ситуация в ЦРБ (видео) 12:54 ДТП на Полтавском шляхе – пострадали два приличных «немца» (видео) 12:32 Главный санитарный врач рассказал, чью COVID-вакцину получит Украина 12:13 Светличная: Харьков в «красной» зоне - это результат бездействия и безответственности руководства области 11:45 В Харьковской области пиротехники нашли 10 снарядов времен Второй мировой войны 11:30