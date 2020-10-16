Вакцины ожидают не ранее середины следующего года.

Украина может получить вакцины от коронавирусу британской AstraZeneca и американской Novavax, сообщил 16 октября главный санитарный врач Виктор Ляшко.- Украина будет обеспечена вакцинами против коронавируса после их регистрации производителями и переквалификации ВОЗ. Мы делаем все возможное, чтобы Украина получила вакцину одной из первых. Мы вошли в COVAX, который объединяет 180 стран… 92 страны, включая Украину, получат вакцину бесплатно или ниже рыночной стоимости. Для этих стран будут использовать вакцины AstraZeneca – для 61 страны, а также Novavax - для 92 стран, - рассказал он.Ожидается, что производить вакцину будут в Индии в Институте сывороток.- Предусматривается, что будет несколько траншей вакцины, чтобы покрыть как минимум 20% населения из приоритетных групп: работники медучреждений с высоким риском инфицирования, работники, обеспечивающие реагирование на чрезвычайные ситуации, люди из сопутствующими заболеваниями, люди старшего возраста, работники с критическим уровнем риска, работники школ, люди, проживающие в приютах для бездомных, - добавил замминистра.Первый транш вакцины будет на уровне 3% от населения страны.По словам Ляшко, для каждой страны в рамках COVAX будут пытаться поставлять одну вакцину. Страна должна обеспечить принятие продукта, холодовую цепочку, развозку к кабинетам прививок и вакцинальные сессии.Накануне академик Национальной академии наук Сергей Комиссаренко заявил, что Украина не располагает техническмим возможностями для производства вакцин от коронавируса, но саму вакцину ученые разработать могут.При этом в Офисе президента заявляют, что одной из возможностей Украины получить COVID-вакцину является производство иностранных разработок на отечественных мощностях.