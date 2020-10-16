Беспилотный комплекс, разработанный одесситами, прошел почти все испытания и сертификацию.

Беспилотник может выполнять задачи в любое время суток и при любой погоде.– У этого аппарата такая конструкция, которая позволяет ему при 100% повреждении одного двигателя возвращаться домой. Если повреждены даже два двигателя – он тоже вернется. Плюс — все системы коптера задублированы,– сказал Павел Громов, руководитель научно-производственного центра.Камера устройства способна снимать на 360 градусов. Параллельно работает тепловизор, поэтому аппарат хорошо видит ночью. Коптер может корректировать огонь на позициях, участвовать в полицейских поисковых операциях и следить за пожарами, а также прилегающей территорией. Коптер испытают в Индии в условиях высокогорья.