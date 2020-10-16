Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в эфире "Ранок з Україною".

Он также призвал, чтобы все граждане соблюдали правила карантина, поскольку сегодня все должны быть мобилизованы, как никогда до этого.- Я считаю, что это не пик заболеваемости, количество инфицированных будет увеличиваться, если мы не прекратим легкомысленно относиться к правилам и рекомендациям, - сказал Степанов.Он также рассказал, что когда Украина получит вакцину от коронавируса, первыми допустят к прививкам тех людей, которые находятся в группах риска.- Есть группы риска по профессиональному признаку - это медицинские работники. Нам нужно, чтобы они всегда были в строю, чтобы они могли выполнять свои обязанности. На наших медработников сейчас большая нагрузка и безумная ответственность за жизни людей. Поэтому они, прежде всего, должны быть защищены, - сообщил Степанов.Ранее в Киевской школы экономики опубликовали прогнозы распространения коронавируса в Украине. Так, в прогнозе говорится, что Украина вместе с Европой входит в осенний пик вспышки COVID-19. В связи с этим, уже с ноября количество новых случаев заболевания коронавирусом может увеличиться до 10 тысяч. Все эти сценарии возможны, если не ввести комплексный карантин в зонах активного распространения COVID-19.Напомним, в течение последней недели в Украине ежедневно фиксируют более 5000 новых случаев заражения коронавирусом.