Об этом сообщает харьковский телеграм-канал ВЕХА.

«Только что закончилась городская КЧС:ИТОГИ:- Уменьшение интервала движения в метро и жесткий контроль масочного режима всей системы перевозок.- Будем принимать решение по закрытию кинотеатров и развлекательных заведений.- Мы обязаны четко и взвешено подойти к спортивным клубам - это малый бизнес. Он не оправился еще с того раза. При условии соблюдений мер предосторожности и масочного режима - они продолжат работать.- Школы по постановлению нам не предписано закрывать. Как работали - так и работаем. Единственное - если родители не захотят вести детей в классы - мы не будем настаивать. Но нас не обязывают закрывать школы. Каникулы начнутся по расписанию.- Все мы живем в предверии избирательного процесса - мы все предписанное на систему безопасности и все остальные мероприятия по выборам - все профинансировали. Поэтому - все, что касается от нас, мы выполнили», сказано в сообщении канала.