Плохой выбор пищи назван главным фактором нездорового образа жизни, который приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям. Только в Великобритании переход на здоровое питание каждый год спасал бы жизни 60 000 человек от инфарктов.

Питание назвали главным фактором нездорового образа жизни, вызывающим смертность от болезней сердца. В рейтинге этих факторов неправильное питание обходит повышенное артериальное давление, высокий уровень холестерина, курение и даже злоупотребление спиртными напитками. Все эти факторы риска инфарктов и инсультов являются предотвратимыми, то есть человек может их изменить. А есть факторы, которые мы предотвратить не можем. К ним, в частности, относится генетика или экология.В ходе международного исследования его авторы оценили образ жизни почти 9 млн человек, умерших от инфарктов и сердечной недостаточности в 2017 году. Установлено, что спасти можно было почти 70% умерших, если бы они просто лучше питались. Для Великобритании, где ежегодно только от болезней сердца умирает по 87 000 человек, цифра спасённых составила бы свыше 60 000. Оценка проводилась учеными Центрального южного университета в Китае, которые следили за воздействием 11 факторов, повышающих риск смерти от инфаркта или сердечной недостаточности. К ним относились злоупотребление алкоголем, курение, неправильное питание и нехватка физических нагрузок.Также в список входили высокий уровень сахара в крови, атеросклероз, гипертония, лишний вес, загрязнения воздуха, воздействие тяжёлых металлов и нарушение работы почек. Можно определить образ жизни того или иного человека по записям о его здоровье. А это позволяет рассчитать воздействие вредных привычек и их вклад в развитие смертоносных патологий. Так, неправильное питание отвечает за 69,2% всех смертей, повышенное артериальное давление - за 54,4%, атеросклероз - за 40%, пишет The Daily Mail.