Юлия Светличная продолжает отстаивать интересы защитников Украины – народный депутат обратилась в Кабмин, Госгеокадастр и Харьковской облгосадминистрации с запросом о наличии в Харькове земельных участков для распределения среди участников боевых действий.

Ветераны АТО и ООС вышли на митинг к здания Харьковской облгосадминистрации с требованием к власти реализовать их право на получение земельных участков. В ходе акции харьковские ветераны обратились за поддержкой к народному депутату Украины Юлии Светличной.«Представители различных властных структур в Харькове неоднократно нарушали закон, пытались задействовать коррупционные схемы; предоставляли ответы «отказать в выдаче» в связи с отсутствием земельных участков, которые соответствуют критериям выдачи; игнорируют и не работают в режиме всестороннего взаимодействия, , – говорится в обращении. – Вопросы о выдаче земельных участков не выносятся на рассмотрение сессии городского совета. Бойцов АТО/ООС Харькова и области ставят в конец очереди на получение, при этом выдают земельные участки «другим» людям, которые оказались в очереди совсем недавно. Также были обнаружены неоднократные требования взятки для ускорения решения вопроса. Такими действиями или бездействием неоднократно были нарушены наши конституционные права на получение земельных участков в соответствии со ст. 118 Земельного кодекса Украины. С нашей стороны были пройдены все этапы процедуры получения земельных участков».Юлия Светличная всегда стояла на страже реализации прав защитников независимости Украины.– Харьковская область в последние годы была в лидерах по предоставлению земельных участков участникам АТО и ООС. Мы обеспечили выдачу около десяти тысяч участков, – отмечает народная избранница.Народный депутат прекрасно понимает возмущение людей, которые принимали участие в боевых действиях, а, вернувшись с войны, должны бороться еще и за свои законные права.– Те, кто защищал Украину, всегда будут иметь мою всестороннюю поддержку. Как народный депутат Украины обращаюсь в Камбин, Госгеокадастр и Харьковскую облгосадминистрацию с запросом о наличии земельных участков для распределения среди участников боевых действий. Вместе мы добьемся справедливости! – уверена Юлия Светличная.