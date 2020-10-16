Харьковчан просят носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Школьников Харькова не отправляют на каникулы, транспорт не останавливают, фитнес-центры продолжают работу. Кинотеатры и развлекательные заведения закроют. Соответствующее решение приняли на комиссии по чрезвычайным ситуациям в Харьковском горсовете.Пассажирские перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом, метро, троллейбусами и трамваями не отменяют. Но обещают проверки, в том числе, в вагонах метро — по соблюдению количества пассажиров и масочного режима."Должны сократить интервал движения поездов, добавить количество поездов, чтобы люди меньше времени проводили на остановках метро. Второе поручение, чтобы жестко контролировали масочный режим. Я вас прошу, чтобы в самом вагоне вы тоже контролировали, не нужно, чтобы маски снимали в самом вагоне", — сообщил первый вице-мэр Игорь Терехов.По словам заместителя городского головы по вопросам инфраструктуры Евгения Водовозова, проверки перевозчиков начались уже сегодня."Полиция в разных частях города контролирует и частников, и электротранспорт — количество людей в вагоне и масочный режим. В большей степени идет работа с объяснениями, в громкоговоритель объявляем, водители говорят. С социальной дистанцией нам помогает Нацполиция, в некоторых местах я ездил по городу сегодня и видел, как объясняют людям", — уверяет чиновник.Заведения образования продолжают работать в обычном режиме."Школы по постановлению Кабмина и по вчерашнему заседанию [комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в Киеве — ред.] нам не предписано закрывать. Поэтому работают как работают, уходят на те плановые каникулы, которые есть. Ольга Деменко [директор департамента образования — ред. ]доведет до руководства школ, что если мы видим, что родители не хотят вести детей в школы, мы не настаиваем, потому что такая эпидситуация. Согласно тем нормативно-правовым документам, которые мы имеем сегодня, нас не обязывают закрывать школы. Каникулы будут начинаться по расписанию, если не будет никаких нормативно-правовых документов, обязывающих нас закрыть школы раньше", — пояснил Терехов.В торгово-развлекательных центрах магазины будут работать, развлекательные зоны закроют.Заведения общепита продолжают работу.Места, где люди могут тренироваться, закрывать не собираются."Обязаны очень четко и взвешенно подойти к системе, в том числе, спортивных клубов, потому что это малый бизнес, он еще не оправился после тех карантинных мероприятия. При условии того, что будут соблюдаться все меры предосторожности, масочный режим, социальная дистанция, дезинфекция они продолжат работать. Поскольку это не предписано никакими нормативно-правовыми документами", — рассказал Терехов.Кинотеатры и развлекательные заведения с понедельника планируют закрыть.Напомним, с 19 октября Харьков, Люботин, Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы области отнесены к "красной" зоне карантина.